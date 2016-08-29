Интересные сайты

Интернет — это огромный ресурс возможностей, в котором можно найти интересные сайты для хорошего настроения. Но поиск подходящей информации занимает много времени, а у современного человека его катастрофически мало. В этой статье вы получите интересные ссылки на сайты, которые настроят вас на позитив.

Познавательно

Вы отправляетесь в путешествие, но не знаете, что посмотреть в городе? Есть самые познавательные и интересные сайты, которые подробно расскажут о ярких достопримечательностях и характерных особенностях страны.

На странице http://discoveric.ru (Новые и старые чудеса света) вас познакомят с национальной кухней и с особенностями оформления виз.

Космическим мечтателям интересные сайты предлагают путешествия вне Земли.

Ресурс http://stars.chromeexperiments.com (100.000 звезд) построен на основе данных и изображений НАСА. Любопытному землянину покажут не только Солнечную систему, но и тысячи неизвестных планет. Ошеломляющие фотографии просто поражают воображение!

Учиться никогда не поздно

Вы мечтали развить творческое мышление или актерское мастерство? Самые интересные сайты бесплатно обучат новым навыкам.

Ресурс https://4brain.ru (Интеллектуальный клуб) полон игровых и образовательных материалов, поэтому пытливый мозг не заскучает.

Путеводная звезда человечества — это тяга к знаниям. В детстве каждый из нас мучил родителей постоянным «почему» да «как». Нет необходимости искать другие интересные сайты, так как на

страницах http://zablugdeniyam-net.ru (Заблуждениям нет) вы найдете много познавательной информации.

Сделай сам

Позитивный настрой — это основа творческого процесса. Изготовление поделок собственными руками становится медитацией: человек отвлекается от негативных мыслей и настраивается на креатив. И поэтому ему помогут самые интересные сайты, в которых много схем и пошаговых инструкций. Ресурс http://igrushka.kz (Энциклопедия мастерства) научит мастерить игрушки.

Вы когда-нибудь мечтали нарисовать мультик? При помощи простого редактора изобразите позитивный анимационный фильм на интересном

сайте https://multator.ru (Мультатор). Даже при отсутствии художественного таланта получается оживить милую кракозябру.

Релакс

Среди множества интересных ссылок на сайты не последнее место занимают ресурсы для отдыха. В нашем вечно спешащем мире люди постоянно раздраженные, поэтому забывают о позитивных мыслях. Приятные расслабляющие звуки

на http://ecosounds.net (Звуки природы) помогут забыть о неприятностях и настроиться на положительные эмоции.

Любители медитации могут насладиться позитивными эмоциями на самом интересном

сайте https://www.calm.com (Спокойная мелодия). Вам предлагают не только прослушать приятных звуков, но и понаблюдать за успокаивающими природными пейзажами.

Интересные сайты для молодежи — это не только игры или ресурсы для скачивания информации. Нестандартный

проект http://baboon.co.il/mitoza (Митоза) не даст заскучать и удивит. Оригинальный сюжет имеет множество вариантов концовки, поэтому от выбора пользователя зависит тот или иной итог.

Как настроиться на хорошее настроение? Конечно же, при помощи одной кнопки на интересном

сайте http://button.dekel.ru (Сделать все хорошо). Нажмите на нее — и удивитесь полученному результату.Позитив вокруг нас — нужно только внимательно присмотреться. Помогут расслабиться и получить приятные эмоции самые интересные сайты, которые мы собрали на нашем ресурсе. Такие страницы не грех добавить в закладки, чтобы еще раз заново пережить положительные ощущения.