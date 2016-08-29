Позитивная
Позитивная
 

Интересные сайты

Интернет — это огромный ресурс возможностей, в котором можно найти интересные сайты для хорошего настроения. Но поиск подходящей информации занимает много времени, а у современного человека его катастрофически мало. В этой статье вы получите интересные ссылки на сайты, которые настроят вас на позитив.

Познавательно

путешествие, чемодан

Вы отправляетесь в путешествие, но не знаете, что посмотреть в городе? Есть самые познавательные и интересные сайты, которые подробно расскажут о ярких достопримечательностях и характерных особенностях страны.

На странице http://discoveric.ru (Новые и старые чудеса света) вас познакомят с национальной кухней и с особенностями оформления виз.

солнечная система

Космическим мечтателям интересные сайты предлагают путешествия вне Земли.

Ресурс http://stars.chromeexperiments.com (100.000 звезд) построен на основе данных и изображений НАСА. Любопытному землянину покажут не только Солнечную систему, но и тысячи неизвестных планет. Ошеломляющие фотографии просто поражают воображение!

Учиться никогда не поздно

ноутбук обучение

Вы мечтали развить творческое мышление или актерское мастерство? Самые интересные сайты бесплатно обучат новым навыкам.

Ресурс https://4brain.ru (Интеллектуальный клуб) полон игровых и образовательных материалов, поэтому пытливый мозг не заскучает.

вопросы

Путеводная звезда человечества — это тяга к знаниям. В детстве каждый из нас мучил родителей постоянным «почему» да «как». Нет необходимости искать другие интересные сайты, так как на

страницах http://zablugdeniyam-net.ru (Заблуждениям нет) вы найдете много познавательной информации.

Сделай сам

игрушки своими руками рыбки

Позитивный настрой — это основа творческого процесса. Изготовление поделок собственными руками становится медитацией: человек отвлекается от негативных мыслей и настраивается на креатив. И поэтому ему помогут самые интересные сайты, в которых много схем и пошаговых инструкций. Ресурс http://igrushka.kz (Энциклопедия мастерства) научит мастерить игрушки.

кот из мультика

Вы когда-нибудь мечтали нарисовать мультик? При помощи простого редактора изобразите позитивный анимационный фильм на интересном

сайте https://multator.ru (Мультатор). Даже при отсутствии художественного таланта получается оживить милую кракозябру.

Релакс

наушники на траве

Среди множества интересных ссылок на сайты не последнее место занимают ресурсы для отдыха. В нашем вечно спешащем мире люди постоянно раздраженные, поэтому забывают о позитивных мыслях. Приятные расслабляющие звуки

на http://ecosounds.net (Звуки природы) помогут забыть о неприятностях и настроиться на положительные эмоции.

небо медитация

Любители медитации могут насладиться позитивными эмоциями на самом интересном

сайте https://www.calm.com (Спокойная мелодия). Вам предлагают не только прослушать приятных звуков, но и понаблюдать за успокаивающими природными пейзажами.

цветок

Интересные сайты для молодежи — это не только игры или ресурсы для скачивания информации. Нестандартный

проект http://baboon.co.il/mitoza (Митоза) не даст заскучать и удивит. Оригинальный сюжет имеет множество вариантов концовки, поэтому от выбора пользователя зависит тот или иной итог.

все хорошо

Как настроиться на хорошее настроение? Конечно же, при помощи одной кнопки на интересном

сайте http://button.dekel.ru (Сделать все хорошо). Нажмите на нее — и удивитесь полученному результату.Позитив вокруг нас — нужно только внимательно присмотреться. Помогут расслабиться и получить приятные эмоции самые интересные сайты, которые мы собрали на нашем ресурсе. Такие страницы не грех добавить в закладки, чтобы еще раз заново пережить положительные ощущения.