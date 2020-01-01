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Статьи с меткой «Узнать»
Позитивная
Позитивная
75
Как сделать браслет из подручных материалов
Как сделать браслет из подручных материалов
На основе этих техник можно создавать оригинальные украшения практически в бесконечном количестве дизайнов.
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Позитивная
Позитивная
393
Как сделать афро кудри в домашних условиях с плойкой и без
Как сделать афро кудри в домашних условиях с плойкой и без
Такие кудряшки всегда в моде. В этой статье мы покажем как сделать спиральные африканские кудряшки, которые способны покорить любого
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neoanvi
118
Этот кот просто огромен
Этот кот просто огромен
Мир узнал про него благодаря интернету
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Елена
Елена
119
Работы легендарного российского ювелира — Карла Фаберже
Работы легендарного российского ювелира — Карла Фаберже
Работы легендарного российского ювелира, основателя династии ювелиров
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Позитивная
Позитивная
216
Как завить волосы утюжком и плойкой, чтобы сделать красивые кудряшки
Как завить волосы утюжком и плойкой, чтобы сделать красивые кудряшки
В этой статье мы расскажем как сделать шикарные локоны самостоятельно с помощью утюжка для выпрямления и некоторых подручных средств
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Позитивная
Позитивная
505
Как сделать бусы из бисера: пошаговые мастер-классы
Как сделать бусы из бисера: пошаговые мастер-классы
Здесь вы найдете много новых идей, схемы как для начинающих рукодельниц так и опытных мастериц. Берите их на вооружение и создавайте чудо-украшения по своему вкусу.
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Александр Ботников
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Всемирный день петербургских котов и кошек
Всемирный день петербургских котов и кошек
8 июня, жители Санкт-Петербурга и не только, отмечают День петербургских котов и кошек.
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Юлька-Позитивщица
Юлька-Позитивщица
353
Подборка детских скороговорок для дикции и речи
Подборка детских скороговорок для дикции и речи
Русское устное народное творчество отличается необычайным разнообразием. В нем есть потешки, пословицы и поговорки, а также скороговорки для детей.
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Позитивная
Позитивная
257
Как сделать бусы для детей из того, что есть дома
Как сделать бусы для детей из того, что есть дома
Увлекательная статья для детей и родителей — сборник подробных мастер-классов, в которых мы расскажем, как сделать детские бусы своими руками
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Юлька-Позитивщица
Юлька-Позитивщица
3450
Какие вопросы задать парню, чтобы лучше его узнать
Какие вопросы задать парню, чтобы лучше его узнать
Список вопросов, которые ты можешь задать парню на свидании, чтобы лучше его узнать и заинтересовать, а так же поддержать беседу.
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